De acordo com o Eurostat, o Luxemburgo está abaixo da média europeia, com 27% dos funcionários com estes aparelhos. A taxa da Suécia, que lidera o ranking, é de 57%.

Há cada vez mais trabalhadores com telemóvel ou portátil da empresa

Diana ALVES De acordo com o Eurostat, o Luxemburgo está abaixo da média europeia, com 27% dos funcionários com estes aparelhos. A taxa da Suécia, que lidera o ranking, é de 57%.

Numa altura em que inúmeras empresas estão em regime de teletrabalho, para conter a pandemia do novo coronavírus, o Eurostat faz saber que, na União Europeia (UE), há cada vez mais trabalhadores com telemóvel ou computador portátil da empresa. Porém, o Luxemburgo está abaixo da média comunitária nesta matéria.

De acordo com o gabinete europeu de estatísticas, a taxa de trabalhadores com telemóvel ou portátil da empresa é de 27% no Luxemburgo, um ponto percentual abaixo da média europeia, e bastante inferior aos 57% da Suécia, o país que lidera a lista.

Segundo o instituto, a proporção de trabalhadores com dispositivos móveis da empresa tem vindo a aumentar no conjunto dos países da UE, tendo subido dois pontos percentuais num ano.



Estar sempre contactável

No Luxemburgo, a taxa também subiu 2% entre 2018 e 2019, de 25% para 27%. Os dados do Eurostat dizem respeito aos trabalhadores que recebem das empresas dispositivos móveis com acesso à Internet, sejam telemóveis, tablets ou computadores portáteis.

Luxemburgueses entre os mais preocupados com o uso do seus dados na internet Eurobarómetro mostra que os habitantes do Grão-Ducado são dos europeus que mais querem saber como são tratados os dados pessoais quando acedem a sites e redes sociais

Objetivo? Permitir aos empregados permanecer em contacto com as empresas e clientes quando estão fora do escritório. No entanto, estar acessível, contactável e atento a e-mails fora do local de trabalho é visto como um problema por muitas organizações de defesa dos trabalhadores, com vários países a debater a questão do chamado “direito a desligar”, um conceito que se tornou lei França em janeiro de 2017.

O 'direito a desligar'

Por cá, a Câmara dos Assalariados já reivindicou que o Grão-Ducado legisle sobre a matéria. Numa entrevista ao Luxemburger Wort, em novembro do ano passado, o organismo defendeu, por exemplo, que o empregado não tenha acesso à conta de e-mail do trabalho “entre as 20h00 e as 7h30, bem como durante os dias de descanso, férias e feriados não trabalhados”.

Do lado do Governo, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, disse ao Wort, na altura, ser favorável ao direito a desligar, mas sublinhou que não está nos planos do Executivo legislar sobre a questão.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.