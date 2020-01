No Luxemburgo, há sites que oferecem apartamentos baratos na capital, e exigem depósito inicial. Só que as casas não existem.

Há cada vez mais pessoas enganadas por falsos anúncios de casas para arrendar

No Luxemburgo, há sites que oferecem apartamentos baratos na capital, e exigem depósito inicial. Só que as casas não existem.

Os preços altíssimos das casas no Luxemburgo estão a ser aproveitados por gente desonesta para ganhar dinheiro fácil. Como? Através de sites com falsos anúncios de oferta de casas para arrendar a preços baratos, como descobriu a RTL. O site da televisão dá o exemplo de uma casa mobilada em Belair, com dois quartos para arrendar a 1 350 euros por mês.

E este tipo de fraudes está a aumentar no país, sobretudo na capital, onde há mais procura. Quem procura casa, sobretudo no centro da cidade, desespera com a pouca oferta e os preços elevados que acaba por ser seduzido por estes "achados".

O problema é que os apartamentos nem sequer existem e os anúncios apresentam imagens do interior de outras casas, algumas de "Barcelona", indica a RTL. Os interessados contactam o suposto proprietário que diz trabalhar no estrangeiro e lhes exige um depósito bancário para então lhes entregar as chaves para verem o apartamento.

Como reaver o dinheiro?

A estação de televisão contactou Pascal Koehnen, conselheiro jurídico da Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) que referiu que este tipo de fraude acontece porque a oferta é pouca. Além de que, como os sites "têm o domínio '.lu' inspiram confiança", porque se trata de sites luxemburgueses.

Quem for enganado deve imediatamente ir fazer queixa à polícia. Por seu turno, Frank Stoltz, da polícia grã-ducal alertou à RTL ser muito importante estas pessoas contactarem de imediato o seu banco, caso "sintam alguma desconfiança" após realizaram o depósito, pois poderá ser ainda possível "reaver o dinheiro ou bloqueá-lo".

