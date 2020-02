Há cada vez mais pensionistas do Grão-Ducado a abandonar o país

França, Bélgica, Alemanha, Portugal e Itália são os destinos favoritos.

França, Bélgica, Alemanha, Portugal e Itália são os destinos favoritos.

Há cada vez menos pensionistas a escolher o Luxemburgo na velhice. De acordo com um estudo revelado esta quinta-feira pela Idea Foundation da Câmara do Comércio, o valor das pensões pagas no exterior "mais do que duplicou entre 2010 e 2019, de 609 milhões para 1,3 bilhões de euros". Quer isto dizer que quase um terço dos pensionistas escolhe sair do país depois de cumprir o tempo legal de contribuições para os cofres da Segurança Social luxemburguesa.

São "antigos trabalhadores transfronteiriços, estrangeiros que trabalharam e residiram no Luxemburgo mas que regressam a casa quando se reformam, ou luxemburgueses que decidiram passar a sua "velhice" sob um céu mais clemente", salienta o estudo. França, Bélgica, Alemanha, Portugal e Itália são os destinos favoritos.

"Devido à passagem gradual à reforma dos transfronteiriços que trabalham no Luxemburgo desde os anos 80, os não residentes representaram cerca de 28% das despesas com pensões em 2019, em comparação com 21,5% em 2010".

Em suma, embora representem quase 45% da população ativa do Grão-Ducado, os trabalhadores que escolheram ou se viram obrigados a morar nas fronteiras, dada a especulação imobiliária e ao preço das casas em solo luxemburguês, estão em minoria quando passam à reforma.



A tendência deve acentuar-se, nas contas da Câmara do Comércio. "Com o tempo, a proporção de pensões pagas no estrangeiro deverá continuar a crescer, aproximando-se dos 45%", vincam as conclusões do estudo.









