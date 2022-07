Relatório dos Médicos do Mundo aponta números alarmantes em 2021. O número de pedidos de ajuda duplicou em 2021 em relação ao ano anterior. E não é só a população sem-abrigo: 35 por cento dos que pediram ajuda estão a trabalhar.

Pobreza

Há cada vez mais gente sem acesso à saúde no Luxemburgo

Ricardo J. RODRIGUES Relatório dos Médicos do Mundo aponta números alarmantes em 2021. O número de pedidos de ajuda duplicou em 2021 em relação ao ano anterior. E não é só a população sem-abrigo: 35 por cento dos que pediram ajuda estão a trabalhar.

O número de pessoas que recorrem a consultas anónimas e gratuitas nos Médicos de Mundo explodiu em 2021. No ano passado, a organização apoiou o dobro das pessoas do que no ano anterior. Foram no total 1391 beneficiários, a quem foram dadas 3.067 consultas médicas. Destes, 63 por cento eram novos casos que nunca tinham entrado no sistema.

É na capital que o problema é mais visível - 77 por cento dos pedidos chegam daqui. A população sem-abrigo e em situação de dependência é por hábito a que mais recorre aos médicos deste ano, mas os números deste ano mostram uma outra tendência. Um terço dos pedidos de ajudam chegam de pessoas que trabalham, na maioria dos casos sem papéis nem contratos.

Em outubro do ano passado, o governo luxemburguês anunciou um programa para estabelecer uma política de Cobertura Universal de Saúde a todos os cidadãos, algo que ainda está longe da realidade. Tanto que os Médicos do Mundo criaram este ano programas de consultas específicas para mulheres e crianças e lançaram campanhas de vacinação em vários locais, para que os cuidados básicos chegassem a todos.

O crescimento destes números denuncia um aumento da disparidade social do país. No número de pedidos de auxílio que cresce exponencialmente, 97,5 por cento dos casos são de pessoas em situação de pobreza. O fecho do abrigo de inverno e a falta de alternativas para quem dorme na rua cria um agravamento sazonal deste fenómeno no verão.

