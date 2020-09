Cerca de mil pessoas morrem anualmente no Luxemburgo na sequência do tabagismo.

Há cada vez mais fumadores no Luxemburgo

O Luxemburgo viu o número de fumadores aumentar consideravelmente num ano. Segundo um estudo recente da Fundação Cancro e do instituto TNS Ilres, em 2019 a percentagem de fumadores era de 27%, contra 21% em 2018, ou seja um aumento de 6 pontos percentuais.

Os dados, referentes a 2019, sobre os hábitos tabágicos no Luxemburgo foram revelados, esta quinta-feira, pela Fundação Cancro, na sequência da sondagem anual realizada pelo TNS/ILRES. Segundo a organização, estes dados são alarmantes e já não se verificava um número tão elevado de fumadores desde 2005.Olhando para as estatísticas verifica-se que a população mais jovem é a mais fumadora. Na faixa etária dos 18 aos 24 anos, a percentagem subiu para 37%. face aos 26% registados em 2018. Também na faixa etária entre 35 e 44 anos, houve um grande aumento, passando de 24% em 2018 para 35% no ano passado.

Também é junto dos mais jovens, que há mais fumadoras do que fumadores. Entre os 18 e 34 anos, a taxa é de 38% no ano passado, contra 30% em 2018, ou seja um aumento de 8 pontos percentuais.

Cerca de mil pessoas morrem anualmente no Luxemburgo na sequência do tabagismo e mais de 80 pessoas são fumadores passivos. Face a estas conclusões, a Fundação Cancro reitera a sua principal reivindicação: um aumento substancial dos preços do tabaco. A entidade defende que só com este aumento é que a taxa de fumadores poderá baixar novamente, sobretudo junto dos mais jovens.

