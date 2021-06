Mais de dez presumíveis autores foram já identificados.

Há cada vez mais assaltos com violência

Susy MARTINS Mais de dez presumíveis autores foram já identificados.

Desde o início deste ano que ocorrem com frequência assaltos violentos. Até 30 de abril, a polícia da cidade do Luxemburgo reportou 30 casos, em que os assaltantes arrancaram com violência fios ou relógios das vítimas. No total houve 41 assaltos em que os indivíduos usaram violência.

Foi no mês de abril que houve a maioria dos casos. Nesse mês houve no território da capital, 27 assaltos com violência, sendo que em 17 os objetos foram arrancados do corpo da vítima.

Estes dados foram revelados pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do adr, Fred Keup.

Nessa resposta fica-se ainda a saber que desde o início do ano, as autoridades policiais já conseguiram intercetar 13 indivíduos suspeitos de serem os autores de assaltos com violência.

Segundo o ministro, os autores são na sua maioria jovens entre 17 e 25 anos.



