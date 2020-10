Registou-se mais uma morte associada à covid-19 nas últimas 24 horas.

Há 54 novos casos de covid-19 no Luxemburgo

Registou-se mais uma morte associada à covid-19 nas últimas 24 horas.

Segundo os dados divulgados pelas autoridades de saúde do Luxemburgo, o país registou 54 novos casos de infeção por covid-19, num total de 5 263 testes realizados a residentes nas últimas 24 horas.

O Grão-Ducado registou mais uma vítima mortal associada à covid-19. No total, desde o início da pandemia já morreram 128 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Há 167 casos de covid-19 nas escolas do país A escola recomeçou há três semanas e o mais recente balanço dá conta de 167 alunos infetados pela covid-19.

Com a soma destes novos casos, o Luxemburgo conta com 1058 infecções ativas, enquanto 7793 pacientes estão assinalados como recuperados do vírus.

Quanto ao número de pacientes a precisar de cuidados médicos diários, há neste momento 34 pessoas hospitalizadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.