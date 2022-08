Já há quase vinte mil casos detetados na Europa. Foram registadas duas vítimas mortais.

Há 45 infetados com varíola dos macacos no Luxemburgo

Há 45 pacientes infetados com varíola dos macacos no Luxemburgo, o que representa um aumento de 4 casos desde a semana passada.

Até agora todos os casos detectados são do sexo masculino com uma idade média de 38 anos. Dois casos foram hospitalizados durante um curto período de tempo e desde então deixaram o hospital. As outras características epidemiológicas e clínicas dos casos detectados no Luxemburgo são muito semelhantes aos casos notificados a nível europeu.

Quase 20 mil casos na Europa

Na Europa, em cerca 43 países, foram detetados 19.429 casos de varíola dos macacos segundo as informações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). O que representa um aumento de 1.532 casos desde a semana passada.

A maioria dos casos tinha entre 31 e 40 anos de idade (7.602/18.917 - 40%) e eram do sexo masculino (16.065/16.241 - 98,9%). Dos casos cujo estado de VIH era conhecido, 38% (2,749/7,322) eram seropositivos. A maioria dos casos apresentava uma erupção cutânea (8.937/11.587 - 77,1%) e sintomas sistémicos tais como febre, fadiga, dores musculares, vómitos, diarreia, arrepios, dores de garganta ou de cabeça (7.495/11.587 - 65%).

Cerca de 50o pessoas foram hospitalizados (5,8%), das quais 179 necessitaram de cuidados clínicos. Três casos foram admitidos na unidade de cuidados intensivos, incluindo um caso que foi admitido por razões que não a infecção pelo vírus da varíola dos macacos. Os outros dois casos admitidos na UCI morreram da doençao. Alguns (57) casos foram relatados como sendo trabalhadores da saúde, todos eles expostos fora do local de trabalho.

Como evitar apanhar varíola dos macacos

A Direcção de Saúde lembra que é importante proteger-se contra o vírus e evitar situações de risco, a fim de limitar a propagação do vírus. As pessoas infectadas devem ser isoladas e evitar o contacto com outras, cobrir lesões e espinhas e assegurar a higiene das mãos. As medidas de protecção incluem a redução do número de parceiros sexuais e a não partilha de bens pessoais com pessoas infectadas ou pessoas que tenham estado em contacto com pessoas infectadas (roupa de cama, toalhas, máquinas de barbear, etc.).







