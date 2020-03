Num ano, o número de fortunas próximas de 30 milhões de euros aumentou 6,4% em todo o mundo.

Há 403 "ultra-ricos" no Luxemburgo

Num ano, o número de fortunas próximas de 30 milhões de euros aumentou 6,4% em todo o mundo.

Até janeiro de 2020, cerca de 513 mil pessoas acumulavam fortunas próximas de 30 milhões de euros. Só no Luxemburgo, há 403 "ultra-ricos", segundo as contas da consultora britânica Knight Frank que, anualmente, lança um relatório sobre a evolução da chamada população mundial da UHNWI, a sigla que significa Indivíduos com Património Líquido Ultra Elevado.

É na América do Norte que se concentram as maiores fortunas do planeta. Em relação ao conjunto dos países europeus, Estados Unidos e Canadá estão em vantagem. Acumulam praticamente o dobro da população mais rica. Dos 513.244 "ultra-ricos" globo, os EUA somam 240.575. Ultrapassam em larga escala, a China onde se concentram apenas 61.587 destes indivíduos com património acima da média. Logo abaixo, surge a Alemanha com 23.078 fortunas, seguida por França onde residem 18.776 milionários.

Só em relação a 2018, o número de novos "ultra-ricos" aumentou 6,4% no ano passado. A tendência vai continuar a acentuar-se nos próximos cinco anos, de acordo com as previsões da consultora. Prevê-se que até 2024, o número de grandes fortunas cresça de forma mais acentuada na Ásia, com um aumento estimado em 44%. Segue-se com 32%, o continente africano.

Prevê-se também que os Estados Unidos continuem no topo da tabela, podendo-se verificar um aumento de novos "ultra-ricos" de 22%. No Luxemburgo prevê-se um crescimento de 10,9% entre 2019 e 2024.