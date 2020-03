Os serviços comunais vão continuar a funcionar, garante a ministra do Interior. E as vítimas de violência doméstica têm todos os serviços de apoio também a funcionar.

Luxemburgo 4 min.

"Há 31 profissionais de saúde e operacionais infetados", diz ministra do Interior

Paula SANTOS FERREIRA Os serviços comunais vão continuar a funcionar, garante a ministra do Interior. E as vítimas de violência doméstica têm todos os serviços de apoio também a funcionar.

"No total 31 pessoas entre os profissionais de saúde e outros operacionais estão infetados. Os números não são alarmantes mas vamos continuar a acompanhar a evolução e a evitar o contágio", revelou a ministra do Interior, Taina Bofferding .

Numa conferência de imprensa, realizada esta manhã, a governante anunciou que "15 destes casos estão em auto-isolamento, nove em auto-quarentena, seis em isolamento e uma pessoa está hospitalizada", num universo total de 4600 profissionais existentes.

Quanto ao material disponível nas ambulâncias a ministra revelou que "estamos bem equipados. Temos ventiladores nas ambulâncias e nos outros serviços. Estamos bem equipados".

Para a população a recomendação é: "Respeitem as regras, fiquem em casa é o melhor podem fazer pelos profissionais que trabalham para vocês".

"O voluntariado é fundamental para o nosso trabalho", diz a ministra que começou por agradecer a todos.



"A propagação já nos preocupa há algum tempo. Seguimos a situação no terreno com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS). Há pessoas que trabalham em contacto com as pessoas contaminadas e é preciso que estejam o mais protegidas possível. Queremos assegurar a segurança civil", esclarece a ministra.

"Ninguém está sozinho nas situações de violência doméstica"

"Temos de ficar em casa", como vemos pelos exemplos de outros países. E por isso "poderá haver mais acidentes domiciliários durante o confinamento, mas vamos garantir que as situações de emergência e stress sejam todas atendidas pelos agentes", frisa. "Se precisar de ajuda os serviços continuam a funcionar, tem sempre o telefone ou email. Todos os que precisam de ajuda serão ajudados. Ninguém está sozinho nestas situações de urgência e outros problemas", garante a ministra. "Trabalhamos de modo muito intensivo para as equipas reagirem e seguirem os casos de violência doméstica", assegura esta governante.

Os serviços comunais continuam

Para continuar a assegurar os serviços, as comunas realizaram um plano de continuidade durante o confinamento, declara a ministra.

"Temos a possibilidade de recorrer também a todos os voluntários para garantir a continuidade dos serviços a 100%", indica agradecendo a todos os habitantes que oferecem os seus serviços e ajuda.



Os municípios vão continuar a assegurar a limpeza e segurança, a recolha de lixo, o funcionamento da policia comunal, entre outros.



As comunas podem recorrer ao teletrabalho e novas formas para se reunir e continuar a trabalhar e planificar as medidas necessárias.

O importante é passar a mensagem que os serviços públicos continuam a funcionar em todas as comunas.

A ministra agradeceu aos voluntários e a todos que estão também a ajudar as pessoas idosas e vulneráveis que não podem sair ou têm dificuldades neste tempo de crise.

O plano de continuidade já esta em ação. "Monitoramos as ausências dos nossos efetivos" em permanência. "Pode acontecer que os nossos funcionários fiquem doentes e temos de estar preparados para assegurar o funcionamento", assegurou. O 112 tem de funcionar em permanência" explica Paul Schroeder, diretor- geral do Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro.



"Nos aeroportos, os voos de transporte de mercadorias vai continuar e temos de assegurar o seu bom funcionamento ", sublinha este responsável.

A higiene assegurada

As medidas de higiene para os nossos profissionais também estão asseguradas, como as ambulâncias e outros serviços, de modo a prevenir o contágio.

"As ambulâncias são desinfetadas de modo adequado. Reduzimos o pessoal nestes transportes a temos apenas duas pessoas para garantir o serviço interno", informa o diretor do CGDIS.

Só que agora já não é possível os familiares ou outros acompanhar os idosos nas ambulâncias para evitar maior contágio no país.

O direitor do CGDIS garante que os profissionais de emergência e todos os funcionários desta área possuem todas as medidas de prevenção e segurança.

"As máscaras estão garantidas para os profissionais", anuncia.

"Se a situação se agravar e se alguns hospitais ficarem lotados, as nossas ambulâncias têm a possibilidade de conduzir os doentes a outros hospitais onde haja capacidade para serem tratadas", indica o responsável.

"O nosso maior risco é haver muitas ausências nas nossas equipas", acrescentou. Para tal estamos a adotar medidas importantes para garantir os serviços.

"As pessoas estão motivadas para trabalhar e ajudar nesta crise", e vamos fazer o necessário para reagir à situação.

"O importante é proteger os nossos profissionais para evitar muitas ausências por contaminação", vinca a ministra.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.