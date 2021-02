Atualmente há 18 variantes do novo coronavírus a circular no Luxemburgo. O número detetado faz parte do mais recente relatório Revilux do Laboratório Nacional de Saúde.

Há 18 variantes de coronavírus a circular no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Atualmente há 18 variantes do novo coronavírus a circular no Luxemburgo. O número detetado faz parte do mais recente relatório Revilux do Laboratório Nacional de Saúde.

Entre elas, a B.1.1.7, conhecida como variante britânica, é aquela que regista o maior aumento, tendo duplicado na última semana de janeiro, passando para 114 casos.



Das 159 amostras analisadas nessa semana, 39% referem-se à variante britânica, 21% à variante de origem alemã (B.1.160, erradamente chamada de "luxemburguesa"), 17,5% à variante que foi detetada pela primeira vez em Espanha (B.1.177), 5,6% à variante sul-africana (B.1.351), enquanto a variante brasileira e outras apresentam valores mais baixos.

O laboratório nacional lembra que estes dados são apenas referentes às 159 amostras de genoma analisadas e não se referem ao número geral de casos de covid que circulam na população.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.