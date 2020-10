A escola recomeçou há três semanas e o mais recente balanço dá conta de 167 alunos infetados pela covid-19.

Há 167 casos de covid-19 nas escolas do país

Susy MARTINS A escola recomeçou há três semanas e o mais recente balanço dá conta de 167 alunos infetados pela covid-19. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Educação, a pedido do jornal Luxemburger Wort, e diz respeito à contagem até 2 de outubro.

Desses 167 casos, 133 alunos estão no 'cenário 1', estabelecido pelo Ministério da Educação. Isto é, em 133 turmas há um caso isolado por turma. Neste cenário, o aluno infetado fica em casa, a turma fica isolada no estabelecimento, mas as crianças não ficam em quarentena. Os alunos continuam a ir à escola, mas devem minimizar os seus contactos até fazerem um teste à covid-19. Por norma, este é feito ao sexto dia após a deteção do caso infetado.

Já 31 alunos encontram-se no 'cenário 2', em que toda a turma é colocada em quarentena e passam a ter aulas a partir de casa. Depois de um teste negativo as crianças poderão regressar à escola.

Dos 167 caso apontados, há ainda três no 'cenário 3'. Isso significa que para além da turma estar em quarentena o ministério da Saúde toma ainda outras medidas de precaução, que podem passar pelo uso da máscara obrigatória para todos os alunos da escola, incluindo na sala de aula. O terceiro cenário aplica-se quando há fortes indícios de que a infeção aconteceu no estabelecimento escolar. Nesse caso, parte das turmas, ou mesmo parte da escola, pode ser colocada em quarentena.

Na resposta ao jornal o ministro da Educação, Claude Meisch, reitera ainda aos pais que não mandem os filhos para a escola caso apresentem algum sintoma suspeito de covid-19.

