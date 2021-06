Os números foram revelados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em resposta a uma questão parlamentar do deputado Fred Keup, do partido ADR.

Há 166 alunos não residentes a frequentar escolas internacionais no Luxemburgo

As cinco escolas internacionais que fazem parte do ensino público luxemburguês têm atualmente 1.487 alunos no ensino fundamental. Desse total, 166 são alunos que não residem no Luxemburgo.

Segundo o ministro, não é proibido aos alunos não-residentes frequentarem essas escolas. A decisão, explica Claude Meisch, é tomada pela direção do estabelecimento escolar, caso haja vagas disponíveis nas diferentes secções linguísticas ou se um irmão do candidato está matriculado nessa escola.

A escola internacional de Differdange e Esch-sur-Alzette é aquela que tem mais alunos matriculados no ensino primário (531) e mais alunos não-residentes (91).

Os outros quatro estabelecimentos são a escola internacional de Junglinster (291 alunos da primária, incluindo 39 não-residentes), de Mondorf-les-Bains (125/19), Edward Steichen (118/9), em Clervaux, e a Michel Lucius (422/9), na capital.



