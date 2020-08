Só nove são Luxemburguesas.

Há 127 instituições bancárias no Grão-Ducado

Diana ALVES Só nove são Luxemburguesas.

O Luxemburgo tem atualmente 127 instituições bancárias, segundo os mais recentes dados do Banco Central do Luxemburgo (BCL), referentes a 30 de junho.

No mesmo período de 2019, havia mais cinco bancos implantados no país.

De acordo com os dados trimestrais do BCL, que indicam a origem geográfica das instituições, dos 127 bancos a funcionar no país apenas nove são luxemburgueses.

A lista do Banco Central mostra que o Grão-Ducado tem bancos oriundos de 27 países.

A Alemanha lidera, com 22 instituições estabelecidas em solo grão-ducal, seguindo-se a também vizinha França, com 14, a China, com outras 14, e a Suíça, com 13.

Portugal também aparece na lista, com uma instituição bancária. Com o encerramento das filiais da Caixa Geral de Depósitos no país, o Novo Banco é neste momento o único banco português ativo no Grão-Ducado. Note-se que o Banque BCP, por exemplo, é detido maioritariamente por dois grupos franceses.



