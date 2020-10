Não houve registo de novos óbitos associados à covid-19 nas últimas 24 horas.

Há 109 novos casos de covid-19 em residentes do Luxemburgo

Segundo os mais recentes dados do Ministério da Saúde existem 109 novos casos de covid-19 em residentes do Luxemburgo.



Nas últimas 24 horas efetuaram-se 6.039 testes, sendo a percentagem de testes positivos de 1,80%.

Mais cinco pacientes do que no dia anterior, 50 no total, encontram-se em cuidados hospitalares, e três pacientes estão a necessitar de cuidados intensivos.

Existem 1459 infecções ativas no Luxemburgo, e 8248 pessoas foram dadas como recuperadas do vírus.

