Setor é um dos na linha da frente no atual contexto de pandemia. Governo vai lançar em breve novo mecanismo de financiamento para parcerias público-privadas na área.

Há 1.800 pessoas a trabalhar na área das tecnologias da saúde no Luxemburgo

Diana ALVES Setor é um dos na linha da frente no atual contexto de pandemia. Governo vai lançar em breve novo mecanismo de financiamento para parcerias público-privadas na área.

A área das tecnologias da saúde emprega cerca de 1.800 pessoas no Luxemburgo. E em 2020, o país contabilizava 136 empresas nas indústrias das tecnologias de medicina, farmácia, biotecnologia, diagnóstico e saúde. Os números foram revelados na terça-feira pelo ministro da Economia, Franz Fayot, durante a conferência anual do Luxembourg HealthTech Cluster, da Luxinnovation - agência nacional para a promoção da inovação e da investigação. O certame deste ano - que decorreu online - foi dedicado ao papel do setor na luta contra a covid-19, e contou com a participação de cerca de uma centena de profissionais do ramo.

De acordo com uma nota do Ministério da Economia, enviada às redações após a conferência, Franz Fayot fez questão de destacar a importância do setor na política de diversificação económica do país. Razão pela qual o Governo se prepara para lançar um novo mecanismo de financiamento para projetos nesta área, segundo o anúncio feito pelo ministro, que não revelou mais detalhes sobre o futuro dispositivo. Sabe-se apenas que terá como objetivo favorecer parcerias público-privadas.A nova ajuda poderá vir a ser determinante para a evolução do setor. De acordo com o diretor do HealthTech Cluster, Jean-Philippe Arié, citado na mesma nota, um dos desafios diários do “setor, que se caracteriza por uma grande diversidade de atores hiper especializados” prende-se, precisamente, com a concretização de colaborações, por vezes “inesperadas”. “É no entanto graças a estas parcerias que o lançamento de soluções inovadoras no mercado pode ser acelerado”, ressalva.Os pormenores do novo mecanismo de financiamento deverão ser divulgados no próximo dia 1 de abril.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.