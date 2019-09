O polícia luxemburguês Guy Christen voltou esta semana a casa, depois de ter passado os últimos seis meses cruzar o oeste dos Estados Unidos a pé, desde o México até ao Canadá. Cumpriu o Pacific Crest Trail para angariar fundos para a Fundação Kriibskrank Kanner, que apoia crianças com cancro. Mas, no final das contas, foram os miúdos que ele quis ajudar que lhe salvaram a vida.

Guy, o luxemburguês que percorreu 4.279 quilómetros a pé em luta contra o cancro infantil

Guy Christen, 42 anos, já andava há dois meses a cumprir os trilhos do Pacific Crest Trail. No final de março deste ano, tinha largado da fronteira mexicana e chegado ao deserto do Mojave, onde uma valente chuvada havia colorido de plantas e flores aquilo que ele imaginavava ser só rocha. E, quando maio se aproximava do fim, chegou àquela que se revelaria a parte mais dura do percurso. O que aconteceu nessa altura mudaria toda a sua perspetiva de vida.

Guy Christen

À sua frente apresentava-se o Mount Whitney, cujo pico atinge os 4.421 metros e constitui a mais alta montanha dos Estados Unidos (descontando as cumeadas do Alasca). “Eu ia a atravessar a Passagem de Cotton Wood quando recebo uma mensagem no telemóvel com um alerta meteorológico, uma tempestade aproximava-se a grande velocidade. Subi para um ponto alto e olhei para oeste, onde um mar de ondas escuras avançava pelos céus na minha direção. A leste, formavam-se nuvens negras. Percebi que estava no lugar onde as duas tempestades iam colidir.”

Não havia forma de seguir caminho, por isso decidiu dar meia volta. Só que os últimos dias tinham sido tão quentes que, a cada passo que dava, a neve afundava-se até aos seus joelhos. “Não havia maneira de saber se eu estava a pisar terra firme ou um manto sem fundo, mas a verdade é que também não tinha grande opção. Eu tinha de pirar-me dali para fora. E depressa.”

Tinha-se levantado uma ventania danada e ver onde pisava tornava-se mais e mais difícil. “Às tantas senti o chão faltar-me debaixo dos pés e comecei a escorregar. Tentava travar a descida com o bastão, mas isso não funcionava.” Acabou por cair três ou quatro metros num declive, e o corpo continuava a rebolar descontrolado.

Guy Christen

“Então vi um enorme pedregulho e tentei alinhar-me naquela direção. Com as pernas esticadas e ligeiramente fletidas consegui finalmente travar a marcha.” À frente tinha uma linha de árvores e uma ravina, se continuasse a escorregar era bem possível que agora não estivesse aqui a contar-nos esta história – na sua casa, são e salvo em Eischer. “Quando finalmente parei levantei-me e, sei lá porquê, pus-me a gritar como o He-Man.” Escangalhado de riso, Guy abre os braços e profere o que há uns meses conversou com a montanha: “By the power of Greyskull. I have the power.”

Anoitecia, entretanto. “Voltei ao caminho inicial e, quando cheguei à parte onde tinha começado a escorregar, já tinha caído a noite.” Montou a tenda debaixo de um copioso dilúvio, ao longe via os relâmpagos aproximarem-se. Tentou dormir, mas nunca conseguiu pegar no sono. “A meio da madrugada, oiço um estrondo incrível e depois fica tudo claro. Espreito pela porta da tenda e vejo que um raio tinha caído ali perto. O barulho dos trovões era muito forte, parecia que a montanha rugia. Sentia a pressão da energia no ar. Eu tinha de sair dali.”

Correu para um buraco escavado na terra, na tenda estava num ponto demasiado alto, sabia que podia ser atingido a qualquer momento. Feitas as contas, era melhor a chuva e o frio do que uma descarga elétrica. E ali passou uma noite encharcada. Os relâmpagos só se afastaram ao nascer do sol. Guy pegou nas tralhas e conseguiu finalmente descer a uma aldeia, onde se pode aquecer e abastecer com comida.

Uma mensagem do Luxemburgo

Guy Christen

Acabaria por passar dez dias à espera que uma das maiores tempestades do ano se dissipasse da Califórnia. “Havia outras pessoas a fazer aquele trilho e a maioria decidiu ir embora, fariam as outras secções do percurso e quando as coisas acalmassem voltariam para cumprir aquela parte.” Ele, teimoso, decidiu esperar. “Só ficou comigo um bombeiro reformado de quem acabei por me tornar irmão para a vida.” Avisou uns amigos do Luxemburgo que ia parar uns tempos, alguns decidiram meter-se no avião e visitá-lo.

Aqueles dias numa aldeia da montanha, com a maior tempestade do ano como cenário de fundo, foram na verdade uma festa. Mas houve um momento especial no meio de toda animação. “Antes da partida eu tinha estado com algumas crianças com doenças oncológicas na Fundação Kriibskrank Kanner, para quem as verbas que angariasse iriam reverter. E houve esta miúda com quem desenvolvi uma relação especial.” Quando se encontraram, a rapariga perguntou a Guy porque usava uma medalha ao pescoço. Ele disse que era um amuleto de proteção.

Guy Christen

Um dos seus amigos tinha então trazido do Luxemburgo uma encomenda daquela criança. “Ela tinha mandado uma medalha para mim, para me desejar boa sorte.” Guy Christen retirou o fio que trazia consigo e entregou-o ao mesmo amigo: “Quando voltares, dá-lhe isto a ela, por favor.”

O tempo ainda não estava totalmente aberto quando decidiram tornar ao caminho. Durante sete longas horas, encetaram então a subida do Monte Whitney. O piso escorregava, a inclinação era a maior que alguma vez tinham experimentado. “Nós éramos trekkers, não alpinistas.” A 30 metros do topo, Guy começou a sentir-se realmente mal. “Vi o mundo a rodar e pensei que, se caísse, não tinha a menor hipótese de sobrevivência.”

Foi então que se lembrou da medalha que uma miúda luxemburguesa lhe tinha enviado. “Nessa altura eu pensei que, se ela lutava pela vida, eu devia-lhe todo o esforço que tivesse em mim para conseguir sobreviver.” De gatas, avançou pela escarpa, esmurrando a neve a cada passo que dava. O amigo seguia-o uns metros atrás – mas Guy sabia que, se caísse, caía sozinho. “Quando cheguei ao ponto, sentei-me numa pedra e desatei a chorar. Foi um momento que mudou a minha vida toda, a partir daí tudo ficou em perspetiva. E devo-o a uma garota muito mais lutadora do que eu, que sem saber me deu a força que eu precisava para continuar.”´

Guy Christen

O trilho dos trilhos

O Pacific Crest Trail está para os amantes do trekking como o Transiberiano para os adeptos da ferrovia – é um caminho mítico. Percorre 4.279 quilómetros entre a fronteira sul dos Estados Unidos, junto ao México, e avança para norte a 200 quilómetros da costa até chegar ao Canadá. Há mais de um ano que Guy Christen tinha metido na cabeça cumpri-lo. Não era o primeiro luxemburguês a fazê-lo (pelo que sabe foi o terceiro), mas foi o primeiro a fazê-lo com um objetivos filantrópicos.

“Eu pertencia a uma banda de metal sinfónico [foi guitarrista dos Elisian Gates] e tínhamos produzido dois discos em parceira com algumas ONGs”, conta agora. “Então, logo depois de pedir uma licença sem vencimento no Corpo de Polícia Grã-Ducal, decidi contactar a Fundação Kriibskrank Kanner.” O cancro era tragédia que o afetava diretamente. No último ano, tinha perdido vários familiares para a doença.

Entre patrocínios públicos e privados, Guy Christen conseguiu juntar mais de 10 mil euros para a organização. “Mas sou eu que me sinto agradecido a estes miúdos, porque de alguma forma eles fizeram-me ver que desistir não é uma opção. Se não pode ser uma opção para eles, muito menos pode ser para mim.”

Guy Christen

Os caminhos que percorreu fizeram-no encontrar inúmeros perigos. De ataques de cascavéis a um entorse no pé que o fez parar várias semanas, o agente da polícia conta histórias que vão do céu ao inferno em meia dúzia de minutos. “Desenvolvi um respeito pela natureza que nunca poderia perceber a partir de uma zona urbanizada. Talvez pareça uma frase batida, mas senti-me muitas vezes minúsculo perante a força extrema dos elementos. Isso deu-me uma sensação muito plena, de uma felicidade que não tinha em mim desde a infância e a adolescência. É como se me sentisse capaz de por em perspetiva o que realmente importa.”

Depois de ter sido obrigado a parar por causa de um pé torcido, Guy teve de estugar o passo. “O meu visto só durava seis meses e não me passava pela cabeça não concluir o roteiro até ao fim. Se na Califórnia andava em média 30 quilómetros por dia, no Oregon acelerou para 50. “Ao chegar ao estado de Washington comecei a perceber que as coisas estavam prestes a terminar e desacelerei. Ainda tinha algum tempo e fiz aquele que fazemos quando temos um bom livro e não queremos que ele acabe. Controlamo-nos para ler pouco de cada vez, para a coisa durar mais tempo.”

Chegou a casa no passado domingo, e no entanto diz que ainda não aterrou. “Isto foi tudo tão intenso que eu ainda estou a tentar perceber o que vai ser agora a minha vida, e como vou encontrar o caminho para casa.” Poucas horas de chegar à fronteira canadiana, onde deu por terminada a aventura da sua vida, recebeu uma mensagem do Luxemburgo que parecia fechar um ciclo. “A criança com quem eu tinha trocado de medalhas terminara a radio e a quimioterapia. Os exames determinaram que ela estava agora livre de cancro.” Nesse momento, sentiu-se capaz de abraçar o mundo inteiro.

Guy Christen