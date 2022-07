Trata-se de um projeto que o Luxemburgo lançou em 2019 para tornar a informação administrativa acessível a todos, incluindo idosos, pessoas com deficiência, dislexia, ou linguísticas.

Guichet.lu. Informação em francês já disponível em "linguagem clara"

Diana ALVES Trata-se de um projeto que o Luxemburgo lançou em 2019 para tornar a informação administrativa acessível a todos, incluindo idosos, pessoas com deficiência, dislexia, ou linguísticas.

Frases curtas, palavras simples, explicações, exemplos e imagens. O portal Guichet.lu já tem disponível o primeiro conteúdo em francês redigido na chamada ‘linguagem clara’.

Desde dezembro de 2019 que a equipa de redação do Guichet publicou cerca de duas dezenas de conteúdos em linguagem clara alemã, vulgarmente conhecida como ‘leichte sprache’. Agora, a iniciativa chega também à versão francesa do Guichet.lu.

O primeiro conteúdo em francês diz respeito ao chamado PACS (união de facto). Toda a informação sobre pessoas abrangidas, condições e documentos a apresentar está disponível numa linguagem simples e clara, que obedece às regras internacionais deste tipo de linguagem.

No Guichet.lu, o conteúdo aparece identificado com as palavras “facile à lire”, no topo da página. Em comunicado, o Ministério da Digitalização refere que o objetivo é que qualquer pessoas consiga tratar, de forma autónoma, dos seus procedimentos administrativos. “É um novo passo importante rumo à inclusão digital de todos os cidadãos para lhes facilitar o dia a dia e, consequentemente, a sua inclusão social e económica”, acrescenta.

O ministério refere também que os textos do Guichet.lu em linguagem clara são fruto de uma colaboração com o Klaro, o gabinete oficial da linguagem clara no Luxemburgo. Trata-se de um serviço da Associação para Pessoas e com Deficiência (APEMH, na sigla em francês).

Note-se que o site oficial da Associação Internacional da Linguagem Clara (Plain Language Association International, na designação em francês) destaca o Luxemburgo como um dos países com projetos na área da linguagem clara. Além do grão-ducado, a associação cita os exemplos do Chile, Noruega, Holanda, Albânia e Lituânia.

