Nada será como antes. Esta sexta-feira o aeroporto de Findel abre com segurança reforçada. As máscaras são obrigatórias e as distâncias de segurança são para cumprir. Quem não preenche os requisitos da Declaração Sobre o Estado de Saúde não embarca.

Luxemburgo 2 min.

Guia Findel. Tudo o que precisa de saber antes de embarcar

Nada será como antes. Esta sexta-feira o aeroporto de Findel abre com segurança reforçada. As máscaras são obrigatórias e as distâncias de segurança são para cumprir. Quem não preenche os requisitos da Declaração Sobre o Estado de Saúde não embarca.

Nem a entrada no aeroporto do Luxemburgo se faz da mesma maneira. A partir desta sexta-feira, a única porta aberta é a do terminal de autocarros. Só no Terminal A foram colocados 50 dispensadores de álcool gel.

Photo: Guy Jallay

Nos pontos de contacto entre os trabalhadores e os passageiros serão instalados janelas de vidro e desinfectantes automáticos. Máscara e uma distância de segurança de dois metros também são obrigatórios. As marcas no chão dão uma ajuda e são mesmo para cumprir.

A Luxairport recomenda “o check-in online, para evitar esperas e contactos no aeroporto”.

Declaração Sobre o Estado de Saúde

Antes de passar nos controlos de segurança passa a ser obrigatório o preenchimento da Declaração Sobre o Estado de Saúde. Quem não cumpre as quatro exigências não embarca.

Photo: Guy Jallay

Os passageiros são convidados a responder se têm sintomas, se estão em período de quarentena, se estiveram em contacto com um doente diagnosticado com covid-19 e se têm um teste positivo.

Photo: Guy Jallay

"Se os clientes responderem sim a uma das perguntas feitas, não poderão embarcar e receberão um reembolso para um voo futuro", afirma Laurent Jossart, Vice-Presidente Executivo da Companhia Aérea do Grupo Luxair.

Kit Saúde

Com cinco rotas a partir deste fim-de-semana, entre eles Lisboa, a Luxair vai distribuir um “kit sanitário” aos passageiros. Além da máscara, inclui um toalhete desinfetante e um frasco de álcool gel. Entre voos, a frota da companhia luxemburguesa passa a ser limpa por técnicos especializados.

No embarque e a bordo as distâncias de segurança mantêm-se para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. Mais uma vez, o uso de máscara é obrigatório. Sem serviço de catering, a companhia vai distribuir uma bebida e uma sanduíche "com a recomendação de não comer tudo ao mesmo tempo, a fim de remover o menor número possível de máscaras”.

Foto: Guy Jallay

Com o propósito de evitar a saturação do ar, os aviões foram equipados comum sistema de ventilação especial capaz de reter 99,9% dos contaminantes virais ou bacterianos.

Sentido inverso

Quem aterra no Grão-Ducado recebe um voucher para fazer um teste à covid-19, voluntariamente. O despiste pode ser feito no aeroporto ou, posteriormente, num dos outros 17 centros que o governo montou com o objetivo der testar grande parte da população, entre residentes e transfronteiriços.

Photo: Guy Jallay

No desembarque e na recolha de bagagem as distâncias mínimas de segurança devem ser mantidas. As regras que se impõe a quem entra são praticamente as mesmas que se impõem a que sai.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.