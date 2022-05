Guerra obrigou o Luxemburgo a "mudança de paradigma, porque é uma guerra”

Guerra na Ucrânia Mais de 1.500 refugiados ucranianos estão a viver em estruturas de acolhimento no Luxemburgo

Mais de 1.500 refugiados ucranianos estão a viver em estruturas de acolhimento no Luxemburgo. No total, existem 19 instalações de alojamento no país, com uma capacidade de 2.369 camas.