A análise das águas residuais é um instrumento importante para o governo, uma vez que permite detetar o aparecimento ou reemergência do vírus no Luxemburgo.

Águas residuais continuam contaminadas com covid-19 a um nível elevado

Susy MARTINS A análise das águas residuais é um instrumento importante para o governo, uma vez que permite detetar o aparecimento ou reemergência do vírus no Luxemburgo.

Embora nos últimos dias o número de novas infeções tenha diminuído no Luxemburgo, as análises das águas residuais apontam para um aumento de vestígios do novo coronavírus em certas estações de tratamento.

O mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo relata que na semana do 11 ao 17 de janeiro, se constatou um nível elevado mas estável de contaminação nas águas residuais do país.

As análises foram realizadas nas 13 estações de tratamento de águas residuais do país.O estudo utiliza um método altamente sensível para monitorizar o vírus nas águas, sendo capaz de detetar pequenas quantidades do vírus nas amostras.

A análise das águas residuais é um instrumento importante para o governo, uma vez que permite detetar o aparecimento ou reemergência do vírus no Luxemburgo, e assim detetar qualquer possível novo aumento da prevalência da covid-19 no país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.