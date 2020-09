Os diretores da fábrica de vidro Guardian Luxguard, o sindicato OGBL e a delegação dos trabalhadores assinaram ontem um plano de manutenção de emprego, com validade para 24 meses, revelou esta terça a central sindical em comunicado.

Guardian assina plano de manutenção de emprego

Henrique DE BURGO Os diretores da fábrica de vidro Guardian Luxguard, o sindicato OGBL e a delegação dos trabalhadores assinaram ontem um plano de manutenção de emprego, com validade para 24 meses, revelou esta terça a central sindical em comunicado.

O plano social da empresa, previsto para entrar em vigor a 2 de setembro, foi adiado, refere ainda a OGBL. Uma notícia que dá alguma esperança aos cerca de 200 trabalhadores com empregos em risco depois do anúncio da fusão das unidades de Bascharage e Dudelange, que totaliza atualmente 453 funcionários.

Após várias semanas de negociações, o acordo agora assinado prevê, entre outras medidas, o recurso à pré-reforma, a reafetação dentro do grupo, o recurso ao desemprego parcial ou o apoio à procura de emprego. Com o objetivo de garantir a aplicação do acordo, foi criado um grupo de acompanhamento composto por delegados sindicais e membros da direção da empresa.

A OGBL considera o plano de manutenção de emprego uma boa solução para evitar ao máximo o número de despedimentos previsto no plano social. Recorde-se que os trabalhadores do grupo norte-americano apelaram recentemente à intervenção do Governo. O ministro da Economia, Franz Fayot, garantiu mesmo estar "disposto a viajar até aos EUA para se encontrar com os dirigentes da Guardian, com o objetivo de manter ou até mesmo consolidar a produção industrial do grupo no Luxemburgo".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.