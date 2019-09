André Barrela, guarda-redes do FC Etzella e internacional sub-19 pelo Grão-Ducado, encontra-se a efetuar um estágio com a equipa de juniores do FC Porto, no centro de estágio do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Guarda-redes lusodescendente residente no Luxemburgo faz testes no FC Porto

André Barrela, guarda-redes do FC Etzella e internacional sub-19 pelo Grão-Ducado, encontra-se a efetuar um estágio com a equipa de juniores do FC Porto, no centro de estágio do Olival, em Vila Nova de Gaia.

O promissor guarda-redes que já alinhou alguns jogos como titular pela equipa principal do FC Etzella, na Liga BGL, tem vindo a ser seguido pelos 'dragões' há algum tempo.

Barrela chegou ontem ao Porto e já treinou duas vezes com a equipa de juniores dos 'dragões'. Mostrou-se bastante satisfeito e garantiu ao Contacto que vai fazer tudo para impressionar os responsáveis do clube da Invicta.

"Estou bastante contente porque não é todos os dias que podemos participar em estágios num dos maiores clubes da Europa. Os treinos têm corrido bem e vou dar o máximo para poder provar o meu valor aso treinadores e responsáveis do clube. Fui muito bem recebido e estiu bastante reconhecido por esta oportunidade que o FC Porto me concedeu".

O estágio termina no sábado.

