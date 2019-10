Depois do incêndio na empresa Euro-Composites, em Echternach, as autoridades estão agora mobilizadas para evitar a poluição das águas do Sûre como consequência da espuma utilizada para extinguir as chamas.

Água para apagar incêndio em Echternach polui Sûre

Depois do incêndio na empresa Euro-Composites, em Echternach, as autoridades estão agora mobilizadas para evitar a poluição das águas do Sûre como consequência da espuma utilizada para extinguir as chamas.

Depois do incêndio na empresa Euro-Composites, em Echternach, as autoridades estão agora mobilizadas para evitar estragos no Sûre como consequência da água utilizada para extinguir as chamas. Num comunicado, o governo afirmou que a espuma extintora, com substâncias poluentes acabaram por desaguar no rio.

Vários operacionais estão no local a tentar conter o fluxo de líquidos e também as autoridades alemães foram alertadas. "Na localidade de Steinheim, estão a ser instaladas barreiras flutuantes para conter e remover a espuma e os solventes. Todas estas medidas de emergência visam reduzir o impacto no ecossistema”.

As autoridades estão ainda a avaliar a extensão da poluição. "A CGDIS, em conjunto com a administração que gere a água, as autoridades e os bombeiros alemães, organiza a bombagem de água de combate a incêndios de forma a minimizar, tanto quanto possível, a sua descarga no Sûre e, consequentemente, o impacto no meio ambiente", avançou ainda a CGDIS.

Neste momento, estão a ser recolhidas amostras pelo laboratório para determinar a extensão da poluição.

Cerca de 100 bombeiros foram mobilizados esta terça-feira para apagar o incêndio que deflagrou no complexo industrial. Os bombeiros mantêm-se no local para evitar qualquer reacendimento.

