Em causa, estão pessoas com mais de 65 anos ou que sofram de uma doença crónica.

Grupos de risco devem ser vacinados contra a gripe

A apelo é feito pela Associação de Médicos de Família e Comunidade, que aconselha pessoas com mais de 65 anos de idade ou que sofrem de uma doença crónica a serem vacinados contra a gripe e a pneumonia pneumocócica, avança a versão alemã do Luxemburger Wort.

Luxemburgo deverá receber mais de 30.000 vacinas contra a gripe no início de dezembro O total de doses este ano ascenderá às 120.000, um número muito superior ao dos últimos anos.

Esta medida é importante para travar as hospitalizações e evitar o caos nos hospitais do Grão-Ducado, que lutam diariamente com o aumento de casos da covid-19.

A Associação também relembra que no caso dos doentes crónicos, o tratamento não deve ser interrompido em caso de sintomas de coronavírus.

Esta notícia foi feita com base numa notícia do Wort alemão.







