Criminalidade

Grupos de adolescentes assaltam colegas em Esch-Belval e Clevaux

Redação No roubo em Belval um aluno foi pontapeado e arrastado com violência por três jovens à saída da escola em pleno dia. Houve mais dois assaltos violentos na segunda-feira.

Três adolescentes recorreram à violência para assaltar outro jovem, que regressava a casa depois das aulas, pelas 15h00 de segunda-feira. O grupo de jovens acercou-se da vítima, e sob ameaça, exigiu que esta lhes entregasse a mochila e os auscultadores sem fios.

No assalto que ocorreu na Avenue du Swing, em Belval, em pleno dia, o aluno foi atacado, atirado ao chão, pontapeado e arrastado pelos três adolescentes, de acordo com o relatório policial divulgado esta manhã. Após o roubo, os jovens fugiram.

A polícia conseguiu, pouco depois, identificar dois dos suspeitos do assalto e durante uma busca domiciliária ordenada pelo Ministério Público os objetos roubados foram encontrados e devolvidos ao seu dono. Os agressores foram alvo de uma acusação criminal.

Na estação de Clevaux um adolescente foi assaltado, também com violência, por três jovens alunos que exigiram a sua carteira sob ameaças de espancamento. O adolescente fez queixa na polícia e os agentes iniciaram uma busca pelos agressores, que foram encontrados numa escola perto do local do crime, tendo a carteira roubada em seu poder. O Ministério Público indiciou os três suspeitos pelo crime e a carteira foi entregue à vítima.

Já na madrugada desta terça-feira ocorreu mais um assalto violento, em Esch-sur-Alzete. Um empregado estava a fechar um estabelecimento comercial na Grand-Rue, quando foi assaltado pelas duas horas da manhã. Dois homens atacaram o funcionário para lhe roubar a pasta que tinha na mão.

Segundo o relatório policial, os suspeitos continuam em fuga, tendo sido iniciada uma investigação para descobrir o seu paradeiro.

