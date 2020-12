Os restaurantes e cafés já estão fechados há três semanas e assim vão continuar até pelo menos ao dia 15 de janeiro de 2021.

Grupo no Facebook quer manifestação no setor da HORECA

Esta é uma das medidas restritivas do Governo para limitar a propagação do novo coronavírus, uma vez que os números de novas infeções não aumenta, mas também não há uma descida notória.



Uma medida que está a colocar muitos comerciantes e independentes à prova, sem conseguirem avistar uma luz ao fundo do túnel.



Foi nesse estado de espírito que foi criado um grupo no Facebook que se intitula “Manif pour aides économiques et éviter les faillites”. O grupo foi criado a 9 de dezembro, após o anúncio do primeiro-ministro, Xavier Bettel, de manter os estabelecimentos fechados até 15 de janeiro, e já conseguiu juntar cerca de 1.600 membros. O grupo reúne muitos comerciantes, mas também outras pessoas que apoiam a causa do setor da HORECA.



Segundo os administradores do grupo, as ajudas do Estado pecam pela demora, o que coloca muitas empresas em situação difícil. Reivindicam por isso que o dinheiro do desemprego parcial seja pago o mais rapidamente possível, de forma a não terem de esperar meses, antes de receber o dinheiro que já tiveram de desembolsar para pagar aos trabalhadores.Os administradores do grupo naquela rede social sublinham ainda que a situação atual é “insustentável”, e que poderá levar a falências.



Para alertar o Governo para esta situação, a ideia com a criação do grupo é de organizar uma manifestação, que se quer pacífica. Para já, ainda não foi decidido sobre uma possível data, sabe-se apenas que foi lançado um pedido para poder organizar o protesto no Luxemburgo.



