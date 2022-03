O objetivo é que estas mulheres se encontrem e façam atividades juntas com os seus filhos para as ajudar na integração no novo país.

Mães do Luxemburgo juntam-se para integrar mães ucranianas e os filhos

Tiago RODRIGUES Foi criado um grupo no Facebook para juntar as mães no Luxemburgo e as mães ucranianas que escaparam da guerra com os filhos e se refugiaram no Grão-Ducado. O objetivo é que estas mulheres se encontrem e façam atividades juntas com os seus filhos para as ajudar na integração no novo país.

O grupo do Facebook "Mothers united! Moms in Luxembourg welcome Ukrainian moms" (em português: "Mães unidas! As mães no Luxemburgo dão as boas-vindas às mães ucranianas") foi criado no passado domingo à tarde. Destina-se a "todas as mães que vivem no Luxemburgo e que querem acolher as mães ucranianas com os seus filhos".

"O principal objetivo do grupo é entrar em contacto [com as mães ucranianas], encontrar-se com os nossos filhos e ajudar a integrarem-se aqui enquanto tomam um café juntas, vão dar um passeio, mostram parques infantis, etc. São todas bem-vindas. Sinta-se à vontade para convidar as vossas amigas!", escreveu a criadora do grupo, Simone Bleser.

Em 24 horas, o grupo já tem mais de 100 membros. A ideia surgiu através de uma sugestão noutro grupo - "Host families for refugees of war in Ukraine/Luxembourg", para famílias de acolhimento de refugiados no Luxemburgo -, numa publicação em que uma mulher perguntou se estão a ser "organizadas reuniões para mães solteiras com filhos", uma vez que estas se sentem "sozinhas e assustadas".

Nos comentários à publicação, Simone Bleser voluntariou-se para criar um espaço para esse efeito. "Muitas mães ucranianas vieram para o Luxemburgo com os seus filhos e suponho que devem sentir-se sozinhas e perdidas. Para lhes dar um acolhimento caloroso, convido todas as mães no Luxemburgo a juntarem-se a este grupo e dar às nossas amigas ucranianos a possibilidade de se encontrarem e de as ajudar a sentirem-se confortáveis", acrescentou a responsável.

A grande maioria dos refugiados da Ucrânia que chega ao Grão-Ducado são mulheres e crianças que tiveram de deixar pais, irmãos e filhos para trás, impedidos de sair do país e chamados a lutar. Várias iniciativas têm sido criadas pelos cidadãos para ajudar estas pessoas, seja através de famílias de acolhimento, transporte de bens para as fronteiras com a Ucrânia ou de refugiados para os países vizinhos, ou através de doações de vários tipos.

O Luxemburgo criou também um centro de acolhimento para refugiados, que fica na Structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg (SHUK), no nº11 da rue Carlo Hemmer, na capital, e está a funcionar 24 horas por dia. O objetivo é providenciar abrigo, refeições e bens de primeira necessidade aos refugiados que cheguem ao Grão-Ducado.

