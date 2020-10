Grupo holandês compra Autopolis

Com esta aquisição o grupo holandês anuncia que se tornará "o maior grupo automóvel do Benelux".

Autopolis adquirida pelo grupo Van Mossel LUXEMBURGO - O grupo holandês Van Mossel anunciou esta sexta-feira a compra das concessões da Autopolis no Grão-Ducado e Fidenco na Bélgica.

Com esta aquisição das duas empresas, que entre elas representam aproximadamente 23.000 veículos por ano, o grupo holandês anuncia que se tornará "o maior grupo automóvel do Benelux".

A transacção foi submetida à autoridade de concorrência belga e espera-se que seja aprovada antes do final de Novembro, afirmou. As duas entidades adquiridas pela Van Mossel Automotive eram propriedade da Alcopa, uma empresa de investimento belga. A transacção abrange todas as marcas excepto a Volvo, na qual as duas empresas permanecem parceiras.

Estas novas aquisições marcam um novo passo na expansão do grupo Van Mossel, fundado em 1941, fora das fronteiras holandesas.

A empresa Autopolis, com concessionário em Bertrange e Ettelbruck, representa um volume de vendas de cerca de 8.000 veículos por ano. A empresa tem 13 marcas (Volvo, Opel, Hyundai, Suzuki, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, MG, Maxus, Cadillac, Chevrolet e Corvette).

Por seu lado, o grupo belga Fidenco Automotive Group vende cerca de 15.000 automóveis por ano, de 10 marcas diferentes, incluindo Volvo (incluindo Polestar), Ford, Hyundai, Suzuki, Jaguar, Land Rover, MG, ISUZU e Maxus.

"A adição de Autopolis e Fidenco enquadra-se perfeitamente na nossa estratégia de crescimento", diz Eric Berkhof, CEO do Grupo Van Mossel Automotive.

