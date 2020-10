Em 2019, numa consulta pública, 60% dos cidadãos votaram contra a construção do aldeamento turístico, mas o negócio, a cargo da grupo de construção belga Lamy, avançou e as obras deverão arrancar nos próximos dias.

Luxemburgo 2 min.

Grupo de cidadãos interpõe ação judicial contra o projeto "Suneo Park"

Em 2019, numa consulta pública, 60% dos cidadãos votaram contra a construção do aldeamento turístico, mas o negócio, a cargo da grupo de construção belga Lamy, avançou e as obras deverão arrancar nos próximos dias.

A iniciativa de cidadãos "Gemeng Wäiswampich" anunciou este sábado, 3 de outubro, que interpôs uma ação judicial contra o projeto "Suneo Park", um aldeamento de férias, que será construído nas margens do lago Weiswampach.

Desde que o desenho deste loteamento turístico de 20 hectares, com cerca de 90 casas de férias e uma unidade hoteleira com 86 quartos, foi conhecido, em 2018, que os habitantes da zona norte do país se têm manifestado contra o empreendimento.

A 25 de Agosto de 2019, numa consulta pública, 60% dos cidadãos votaram contra a sua construção, mas o negócio, a cargo da grupo de construção belga Lamy, avançou e as obras deverão arrancar nos próximos dias.

O grupo de cidadãos contesta os termos do negócio e o impacto ambiental que o novo resort de férias vai ter naquela área.

"Tanto a democracia como a natureza tornaram-se as vítimas desta política", escreveu a iniciativa de cidadãos numa declaração citada pelo L'Essentiel.

De acordo com o mesmo comunicado, a zona do lago Weiswampach vai receber 150.000 turistas por ano a troco de um valor anual de 25.000 euros. "Por uma renda ridícula de 25.000 euros por ano, o colégio de vereadores cedeu a área do lago ao promotor belga", lamenta o grupo de cidadãos, acrescentando que se esperam cerca de 150.000 turistas por ano e afirmando que "não foi realizado um estudo de impacto sério".

A questão foi agora remetida para o tribunal administrativo, junto do qual o grupo de cidadãos submeteu um processo "para contestar a decisão da Ministra do Ambiente Carole Dieschbourg de 14 de Setembro de 2020", que autoriza o projeto. "A iniciativa dos cidadãos também apresentará uma queixa à Comissão Europeia por uma clara violação da lei europeia", refere o comunicado.

Apesar da ação judicial, o conselho local continua a defender o empreendimento turístico, remetendo uma decisão final para a Justiça.

"A maioria do conselho local é favorável à realização deste projeto, porque representa uma melhoria da qualidade de vida não só na comuna, mas também na região norte do Luxemburgo", explica Henri Rinnen, Presidente da Câmara de Weiswampach, ao L'essentiel. O responsável acrescenta que tomou nota da decisão da iniciativa de cidadania e que agora "cabe aos tribunais decidir".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.