Uma das vítimas ficou com ferimentos ligeiros no rosto. A polícia lançou um apelo a testemunhas da agressão que ocorreu na terça-feira, ao meio-dia, para identificar os jovens.

Delinquência juvenil

Grupo de adolescentes agride duas pessoas em Kirchberg

Redação Uma das vítimas ficou com ferimentos ligeiros no rosto. A polícia lançou um apelo a testemunhas da agressão que ocorreu na terça-feira, ao meio-dia, para identificar os jovens.

Na terça-feira, dia 19, na pausa da hora do almoço duas pessoas que estavam perto do Centro desportivo da Rue Albert Wehrer, em Kirchberg, foram, de repente, atacadas por um grupo de adolescentes.

Uma das vítimas ficou com ferimentos ligeiros na face. Após as agressões os jovens fugiram e a polícia não conseguiu identificá-los. Desconhece-se por enquanto, as razões da agressão. Apenas se sabe que os adolescentes se encontravam na zona porque inicialmente se encaminhavam para o centro comercial.



Miguel Amaro, 17 anos, está desaparecido de Differdange Desde a tarde de sábado que o jovem nunca mais foi visto. A polícia pede ajuda à população para descobrir o paradeiro do adolescente de Esch-sur-Alzette.

A polícia iniciou uma investigação e lançou logo depois um apelo a testemunhas da ocorrência, dado que na altura das agressões "várias pessoas estariam nas imediações e podem ter informações úteis", consideram as autoridades.

A polícia da cidade do Luxemburgo pede assim às testemunhas para comunicarem mais informações por telefone, através do número (+352) 244 40 1000 ou por email: police.luxembourg@police.etat.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.