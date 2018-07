O Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa avaliou o Grão-Ducado e publicou as suas conclusões. O nível de corrupção no país é baixo, mas há regras que devem ser melhoradas, nomeadamente no que se refere ao recebimento de presentes, ao conflito de interesses e ao lóbi. Tudo em nome da transparência e da prevenção de jogos de bastidores.

Grupo contra a corrupção quer que ministros no Luxemburgo declarem todos os rendimentos

Paula CRAVINA DE SOUSA

Primeiros-ministros presos, polémicas com ministros a trabalhar em grandes empresas dentro ou fora do país onde desempenharam funções, subornos, favorecimentos, trocas de favores. São títulos de jornal lidos com mais frequência do que o desejável noutros países do mundo, mas não fazem manchete no Luxemburgo. O nível de corrupção no país é baixo, tendo em conta os rankings internacionais, mas as regras que previnem a corrupção no Governo e na Função Pública podem e devem ser melhoradas e mais apertadas. Os membros do Executivo luxemburguês devem ter uma política de declaração de rendimentos mais transparente, bem como de recebimento de presentes e da prática de lóbi.

As recomendações são do Grupo de Estados contra a Corrupção (Greco), grupo que está sob a égide do Conselho da Europa, que publicou o relatório da quinta avaliação ao Luxemburgo na semana passada. Tudo em nome da transparência para tentar reduzir ao mínimo os jogos de bastidores, as escolhas menos claras e o risco de corrupção nas funções públicas. O chamado Greco existe desde 1999 e já avaliou o Luxemburgo quatro vezes. Depois deste quinto relatório, o Grão-Ducado tem até ao final do próximo ano para apresentar um documento a dar conta das medidas adotadas para aplicar as recomendações agora feitas. Durante a sua avaliação, o Greco consulta várias entidades, desde o Governo (como o primeiro-ministro e o ministro da Justiça, por exemplo), mas também responsáveis como o diretor-geral da Polícia, o Provedor de Justiça, o Tribunal de Contas, o Conselho de Imprensa, entre outros).

O Greco conclui que, apesar de a corrupção e os subornos serem raros no Grão-Ducado, há, de forma geral, “uma atitude mais reativa do que proativa no que diz respeito a outras formas de corrupção como as trocas de serviços e de favores, e favorecimentos”. “Quando as autoridades têm conhecimento deste tipo de ato, tomam as atitudes necessárias para investigar e sancionar os responsáveis”, lê-se no documento. “No entanto, não há uma estratégia – geral ou setorial – capaz de identificar riscos específicos e de implementar as medidas preventivas”.

Normas mais apertadas para declarar rendimentos e receber presentes

O Governo introduziu um código de conduta com força de lei e tem normas sobre possíveis conflitos de interesse, obrigações de reporte, entre outras. Contudo, não há supervisão: “O cumprimento do Código reside na auto-disciplina do Governo”, avisa o grupo contra a corrupção. O sistema deve ser melhorado e há regras que devem ser apertadas, já que são insuficientes. A acrescentar a esta falha, não existe nada do género para os funcionários públicos que são nomeados para desempenharem funções políticas nem para a Função Pública como um todo. Para o Greco, este fator levanta “sérias preocupações” tendo em conta o papel central desempenhado pelos funcionários públicos em funções políticas. É que estes podem autorizar despesas entre 125 mil e 250 mil euros. Recomenda-se, por isso, que seja adotado um código de conduta para estes trabalhadores.

Por outro lado, há um conjunto de pontos sobre a conduta do primeiro-ministro e do seu Executivo que tem de ser reforçado. O lóbi é um deles, já que não existe enquanto fenómeno institucionalizado no Luxemburgo. Ora, os contactos com lóbistas devem ser transparentes e regulados: os encontros entre as partes devem ser declarados, bem como o objetivo, as pessoas envolvidas e o tema que foi discutido. Os conflitos de interesse são outro dos temas abordados. Estes estão previstos no código de conduta, mas é preciso mais, uma vez que há normas que são insuficientes. Por exemplo, os políticos não podem participar das decisões do Conselho de Ministros quando estejam em causa assuntos nos quais estejam pessoalmente envolvidos e em que familiares de sangue ou casamento tenham um interesse direto. Mas para o grupo de trabalho, esta norma peca por insuficiente já que exclui amigos ou pessoas próximas.

A política que leva um governante a aceitar um presente também deve ser mais apertada. Um membro do Governo pode aceitar um presente até 150 euros. No entanto, o Greco sublinha que esta regra se centra mais no valor. Nem a possibilidade de aceitar vários presentes de montante inferior a 150 euros da mesma pessoa ou entidade, nem a sua identidade são utilizados como critérios para recusar os presentes ou para os declarar. Também não existe qualquer procedimento para avaliar a influência que a oferta de um presente pode ter sobre um membro do Governo.

Há ainda um outro aspeto importante: a lista de rendimentos que o primeiro-ministro e ministros têm de declarar deve ser alargada. As regras ditam que os governantes têm de declarar todas as atividades pagas desempenhadas nos dez anos antes de fazerem parte do Governo, as participações financeiras em holdings e as atividades do cônjuge ou parceiro. Caso haja alterações nestes dados, o membro do Executivo tem de as notificar o mais rapidamente possível.

No entanto, o Greco realça que os membros do Governo não têm de declarar outro tipo de ativo passível de levantar dúvidas relacionadas com conflitos de interesse. É o caso de ativos especulativos ou de propriedade imobiliária que gere rendimento. Dívidas significativas, o seu montante bem como o credor podem também ser origem de conflitos de interesse. Assim, a lista de rendimentos a declarar deve ser alargada, e esta obrigação de reporte deve ser estendida a cônjuges e familiares. Por outro lado, realça-se que não há quem audite a informação declarada pelo Governo. Caso um membro do Governo faça uma falsa declaração deve ser responsabilizado criminalmente e acusado de falsificação.

Falta de jornalismo de investigação e acesso a documentos administrativos

O Greco analisa outros dossiers além da conduta do Governo e funcionários públicos. O documento aponta para o facto de não haver uma tradição de jornalismo de investigação no Luxemburgo e para a legislação de acesso a documentos públicos, que não o facilita.

O relatório nota, por exemplo, que não há jornalistas do Grão-Ducado na composição do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ na silga em inglês), que foi responsável por difundir casos como o Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers, entre outros. Entre os setores mais vulneráveis estão o imobiliário, o financeiro e os concursos públicos. O documento refere como progresso o exemplo do processo Luxleaks e o facto de o Tribunal de Cassação ter reconhecido Antoine Deltour como lançador de alerta. No entanto, recorde-se que apenas Antoine Deltour foi reconhecido como tal; o estatuto de lançador de alerta foi recusado a Raphäel Halet (outro dos arguidos no processo), que agora tem apenas como recurso o Tribunal dos Direitos do Homem.

O Greco sublinha ainda que os cidadãos não têm o direito expresso de acesso a documentos administrativos no Luxemburgo, pelo que esta situação deve ser corrigida.