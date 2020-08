O grupo alemão Darag, especialista em seguros e resseguros internacionais, anunciou a aquisição da seguradora luxemburguesa de viagens e do ramo automóvel Arisa Assurances.

Grupo alemão Darag compra seguradora luxemburguesa Arisa

Henrique DE BURGO O grupo alemão Darag, especialista em seguros e resseguros internacionais, anunciou a aquisição da seguradora luxemburguesa de viagens e do ramo automóvel Arisa Assurances.

O anúncio foi feito no site do grupo alemão, sem revelar os detalhes financeiros da transação.Esta é a primeira aquisição da empresa Darag no Luxemburgo, que prevê reforçar a sua presença nos países de língua alemã.



“A Arisa é a nossa primeira aquisição no Luxemburgo e demonstra o nosso firme compromisso com os clientes da região”, refere o diretor geral da Darag, Tom Booth, em comunicado.

Mercado de seguros continua em queda no segundo trimestre A queda deve-se ao impacto da covid-19. Apesar de os seguros "não vida" terem crescido 8,81% no segundo trimestre graças ao impacto da chegada de novas seguradoras ao Luxemburgo, depois do Brexit, lê-se ainda no relatório.

A Arisa, que tem como portefólio de negócios sobretudo o ramo da responsabilidade civil de terceiros, era até agora subsidiária da seguradora do Automóvel Clube Alemão (ADAC Versicherung AG).

Até à compra da Arisa, o grupo Darag concluiu já 34 transações em fase de liquidação em 18 países, com um valor superior a 1,1 mil milhões de dólares.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.