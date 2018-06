A seleção uruguaia de futebol venceu a anfitriã Rússia por três golos em resposta e garantiu o primeiro lugar no grupo A do Mundial.

Grupo A: Uruguai derrota a Rússia e garante primeiro lugar

Luiz Suárez inaugurou o marcador para o Uruguai, aos 10 minuto, e aos 23 minutosum auto-golo de Cheryshev colocou a formação sul-americana a vencer por duas bolas sem resposta.

Aos 36 minutos, Smolnikov foi expulso por ter visto um segundo cartão amarelo, deixando a Rússia reduzida a dez elementos.



Na etapa complementar, o Uruguai continuou a dominar a partida e chegou com naturalidade ao 3-0, com um golo de Cavani no minuto 90.

O Uruguai terminou no primeiro lugar do grupo A e vai jogar com o segundo classificado do grupo B, no qual Portugal está inserido.