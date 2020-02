As autoridades pedem ajuda para identificar os assaltantes de uma casa no Grund que foi atingida por um incêndio na manhã desta sexta-feira.

Grund. Vítima de um incêndio de manhã e de um assalto à tarde

As autoridades pedem ajuda para identificar os assaltantes de uma casa no Grund que foi atingida por um incêndio na manhã desta sexta-feira.

Chamadas por volta das 9h desta sexta-feira por causa de um incêndio numa casa no Grund, as autoridades receberam uma segunda chamada, durante a tarde, para denunciar o roubo de objetos de valor, precisamente no mesmo local.

O incêndio que deflagrou durante a manhã foi rapidamente controlado mas ainda não estão apuradas as causas nem o ponto de ignição. Quanto ao robo, a polícia do Grão-Ducado adianta apenas que a casa foi revirada e que os assaltantes terão levado vários objetos, entre eles jóias.

Entretanto, as autoridades lançaram um apelo pedindo a qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre o roubo que a comunique ao seguinte número: 24 44 04 04 100.