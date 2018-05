A grua de um camião caiu esta manhã junto a uma creche na rue de Mamer, em Bertrange, no Luxemburgo. Um trabalhador ficou ferido.

Grua de um camião cai junto a creche

De acordo com as autoridades, o incidente aconteceu pouco depois das 10:00. O guindaste do camião não terá aguentado com o peso do material de construção que tentava remover do local e acabou por tombar entre uma habitação e a creche.

Do incidente resultou um ferido, um dos trabalhadores no local. No entanto não é conhecido o seu estado de saúde, nem a sua identidade.

Foto: Christophe Olinger

Segundo a imprensa nacional, na altura do acidente, cerca de 15 crianças brincavam no jardim da creche sob vigilância dos educadores.

Nenhuma criança ou educador ficou ferido.

Os bombeiros tiveram que intervir e a estrada junto ao local do incidente esteve interrompida durante parte da manhã para a remoção do veículo pesado.

