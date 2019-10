Ministério da Saúde recomenda vacinação entre outubro e novembro.

Gripe. Governo apela à vacinação

Com o pico da gripe a ocorrer entre janeiro e abril, outubro e novembro são meses mais aconselhados para a vacinação. O apelo é do ministério da Saúde que lembra que a vacina não é eficaz se administrada demasiado cedo ou demasiado tarde.

Prevenir os sintomas é para todos. As vacinas podem ser adquiridas nas farmácias. Estão sujeitas a receita médica.

As pessoas com mais de 60 anos, os doentes crónicos, as grávidas e os profissionais de saúde compõe o grupo de risco. O governo do Grão-ducado incentiva à vacinação para prevenir as dores de cabeça e das articulações, a febre, tosse e outros sintomas associados ao vírus.

Há mais recomendações. Transmitido através de gotículas de saliva ou espirros de uma pessoa infectada, o vírus é de propagação fácil. Para evitar ou minorar o contágio, o ministério da Saúde recomenda que se lavem as mãos regularmente com sabão.