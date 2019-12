Já há seis casos de gripe registados esta semana.

Gripe chegou ao Luxemburgo

Os primeiros seis casos de gripe foram registados esta semana no Luxemburgo: dois casos de vírus AH1, dois casos de vírus AH3 e dois casos de vírus B. A Direcção de Saúde estima que o pico epidemiológico poderá ser atingido na primeira quinzena de Janeiro. É provável que o número de pessoas doentes aumente acentuadamente a partir da segunda metade de Janeiro de 2020 até ao início de Fevereiro. Aqui ficam algumas regras básicas para evitar a rápida propagação da epidemia: Lave as suas mãos regularmente com sabão, Espirre para um lenço ou para o cotovelo; Deite o seu lenço de papel num caixote do lixo após a utilização; Evite o contacto com pessoas doentes e areje os quartos regularmente. A Gripe manifesta-se através do seguintes sintomas: Febre intensa (cerca de 39°C); Grande cansaço; Dores de cabeça; Dores musculares e articulares difusas e por vezes tosse e congestão nasal.

Num comunicado à imprensa, o Ministério da Saúde luxemburguês apela à população - especialmente pessoas com mais de 65 anos, mulheres grávidas, pessoas em risco e profissionais de saúde - para serem vacinadas antes do início da epidemia. Para a população em risco, a vacina contra a gripe é paga pelo Fundo Nacional de Saúde e ainda está disponível nas farmácias. Basta ter uma prescrição médica para a obter.