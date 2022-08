As chamas foram dominadas por 60 bombeiros que evitaram o pior. Veja as fotos.

Grevenmacher. Camião incendeia-se quando estava a ser abastecido na gasolineira

Na bomba de gasolina de Potaschbierg, em Grevenmacher viveram-se, na quarta-feira à tarde, momentos de verdadeira aflição e graças à ação imediata dos bombeiros evitou-se um perigo maior.

Pelas 17h, o motorista de um camião carregado de produtos reciclados parou na gasolineira para abastecer o depósito de gasóleo. Quando estava a iniciar o abastecimento, o veículo pesado começou a arder, relata a Corporação Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), na sua página de Facebook.

De imediato 60 bombeiros atenderam o alerta e deslocaram-se ao local. Graças a um "ataque massivo e rápido" usando concentrado de espuma, os bombeiros conseguiram extinguir o fogo e "impedir que se espalhasse para o resto das instalações", vinca o CGDIS que fotografou a operação de combate às chamas do veículo.



Apesar do aparato e do perigo "ninguém ficou ferido", mas os danos no posto de gasolina foram "significativos", que vai permanecer encerrado até "nova ordem".





