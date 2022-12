O movimento social, que tem vindo a afetar a linha TER desde 11 de dezembro, vai continuar a dificultar a vida dos passageiros.

Greve nos comboios Metz-Luxemburgo continua até ao final do ano

Laura BANNIER O movimento social, que tem vindo a afetar a linha TER desde 11 de dezembro, vai continuar a dificultar a vida dos passageiros.

Desde 11 de dezembro, uma greve tem vindo a perturbar a circulação dos comboios TER na Lorena. A linha dos transfronteiriços franceses, que liga Nancy ao Luxemburgo, está a ser afetada por esta ação laboral, que está a dificultar a vida aos trabalhadores pendulares.

As perturbações, que inicialmente foram substanciais, atenuaram-se ligeiramente, mas ainda existem. A situação é evidenciada pelas muitas mensagens no feed do Twitter desta linha, que informa os passageiros, em tempo real, dos vários atrasos ou cancelamentos nos comboios. No caso das que são causadas por greves, são geralmente publicadas na véspera em site próprio.

No entanto, na terça-feira, o horário publicado online não abrangia apenas o tráfego do dia seguinte, mas a semana inteira. Devido à greve em curso, um número reduzido de comboios irá circular até sexta-feira, 30 de dezembro.

Só um comboio sairá de Nancy no fim de semana

Concretamente, apenas 13 dos 18 comboios TER que circulam normalmente de Metz para o Luxemburgo entre as 4h52 e as 10h29 partirão este fim-de-semana. Apenas um sairá de Nancy, deixando aquela cidade às 6h20 da manhã para chegar à capital luxemburguesa às 7h52. Para além desta oferta, três comboios partem de Thionville às 7h, 7h31 e 8h03.

À noite, no sentido de regresso a França, 13 comboios deixarão a Cidade do Luxemburgo entre as 16h39 e as 22h16. Os viajantes com destino a Nancy terão um pouco mais de escolha, pois três comboios sairão da estação da capital para a cidade às 16h39, 17h39 e 18h39.

O anúncio de que este movimento social vai continuar até ao final do ano não deixou os utilizadores indiferentes no Twitter. "Outro comboio cancelado e nenhuma informação fiável sobre o próximo. NÃO HOUVE UM DIA em dezembro com um comboio de manhã e um à noite a partir sem problemas. É uma pena", disse uma internauta. "Estão em greve há quase um mês, não é agradável", lamentou outra.

Embora a continuação desta greve deva afetar menos passageiros do que o habitual, devido às férias de fim de ano, ainda não foi dada qualquer indicação sobre se a greve será renovada no início de janeiro.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

