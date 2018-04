Greve em França perturba circulação ferroviária no Luxemburgo

No ano passado foram cometidas 3.879 infrações por estacionamento em lugares reservados a pessoas portadoras de deficiência no Luxemburgo. O número foi revelado pelos ministros do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas e da Segurança Interna, a pedido dos deputados Lex Delles e Gusty Graas, do Partido Democrático (DP).