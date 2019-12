Apenas um terço dos comboios habituais vai circular na linha que liga Nancy - Metz - Luxemburgo nesta segunda-feira.

Greve dos comboios em França vai continuar a afetar ligações com o Luxemburgo

Apenas um terço dos comboios habituais vai circular na linha que liga Nancy - Metz - Luxemburgo nesta segunda-feira.

Por causa da greve em França, a circulação de comboios "continuará a fazer-se de uma forma perturbada" esta segunda-feira. As ligações com o Grão-Ducado serão limitadas. Na véspera de Natal e devido à greve contra a reforma das pensões, o tráfego ferroviário continuará perturbado "em toda a rede", adverte a empresa ferroviária francesa SNCF num comunicado de imprensa publicado no final da tarde de domingo. E, como nos últimos dias, as ligações com o Luxemburgo serão afetadas. Assim, apenas 62 comboios, dos 149 que circulam habitualmente, vão funcionar na linha Nancy-Metz-Luxemburgo. Na ligação entre Luxemburgo, Metz e Paris, haverá apenas quatro viagens de ida e volta na segunda-feira. Os utilizadores também beneficiarão de duas viagens de regresso da gare Paris Est, mas o seu terminal será Metz. A SNCF diz que os passageiros da linha Longwy-Rodange-Luxembourg beneficiarão de um "serviço normal com 30 comboios" esta segunda-feira.