Greve de mulheres. Plataforma reúne-se com ministro do Trabalho

Ana TOMÁS Dias antes de apresentar o seu caderno reivindicativo e as iniciativas e detalhes associados à greve marcada para 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a plataforma Journée Internationale des Femmes discutiu algumas questões com o ministro Dan Kersch

Nas vésperas de apresentar as principais reivindicações e ações da segunda greve de mulheres, que será realizada no Luxemburgo a 8 de março, a plataforma Journée Internationale des Femmes (JIF) reuniu-se com o ministro do Trabalho, Emprego e da Economia Social e Solidária, Dan Kersch.

O encontro, que se realizou esta terça-feira, 9 de fevereiro, por videoconferência, serviu para a organização discutir algumas das exigências em campos como o trabalho e apoio à família.

A defesa do salário igual através da transparência salarial e de um maior controlo da Inspeção do Trabalho nesta área, a redução do tempo de trabalho sem perda de remuneração e uma extensão da licença parental para todos foram as principais exigências transmitidas pela plataforma ao ministro.

"As representantes da JIF sublinharam o papel essencial do Ministério do Trabalho no cumprimento destas exigências, em particular no que diz respeito ao controlo das disposições do Código do Trabalho, que é realizado pela Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), que funciona sob a sua tutela", refere a organização em comunicado.

O papel e os meios do ITM na fiscalização do cumprimento da igualdade laboral foi, segundo a organização, um dos temas discutidos "em profundidade" entre as representantes da plataforma e o ministro.



Em cima da mesa estiveram também as questões das disparidades salariais entre homens e mulheres e a discussão sobre a compensação de horas extraordinárias.

A JIF abordou ainda a discriminação do segundo progenitor de uma criança no acesso à chamada "licença parental", no caso dos casais do mesmo sexo. Sobre este último ponto em particular, afirma a JIF, o ministro do Trabalho "assumiu um compromisso para com a plataforma que seguir-se-ão discussões sérias a fim de encontrar uma solução para garantir o acesso à licença para todos".

Um compromisso que Dan Kersch também estendeu à fiscalização da ITM, garantindo que o organismo dedicará os seus serviços a fazer respeitar o direito do trabalho, em matéria de igualdade de remuneração e compensação de horas extraordinárias.

Reivindicações em contexto de crise de covid-19

Com a pandemia, a organização espera que a greve deste ano coloque o foco na necessidade do reconhecimento do trabalho de prestação de cuidados, pago e não pago, exercido maioritariamente pelo sexo feminino. Um trabalho que, segundo a JIF, a crise sanitária atual mostrou ser imprescindível, por pertencer ao grupo das atividades da chamada linha da frente.

“De repente, as pessoas perceberam que a nossa sociedade não pode funcionar sem trabalho de cuidados e que o trabalho é realizado principalmente por mulheres, que frequentemente são mal pagas por ele”, referiram em declarações ao Contacto, Inês Quiaios, Isabelle Schmoetten e Rosa Brignone, ativistas da plataforma.



Esta quinta-feira a plataforma apresenta em conferência de imprensa os principais eixos de reivindicação da próxima greve de mulheres e os eventos e detalhes associados à mesma, bem como iniciativas que se seguirão ao dia 8 de março.

