Circulação entre Wasserbilig e Trier está paralisada.

Greve de comboios na Alemanha afeta o Luxemburgo

Circulação entre Wasserbilig e Trier está paralisada.

A greve de comboios na Alemanha está a afetar o Luxemburgo, registando-se paralisação entre as localidades de Wasserbilig e Trier. Os passageiros estão forçados a utilizar autocarros de substituição para as suas viagens.



De acordo com um comunicado do operador Deutsche Bahn, "as ligações inter-regionais estão paralisadas", na sequência da greve iniciada às cinco da manhã e com uma duração de quatro horas. Comboios de alta velocidade e inter-cidades são afetados por esta greve, conforme precisou um porta-voz da empresa.

A paralisação do setor dos trabalhadores ferroviários é um aviso à administração da empresa no capítulo das negociações salariais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.