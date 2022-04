Entre esta quarta e sexta-feira estão marcadas várias paralisações de trabalhadores do SNCF que deverão causar perturbações na linha que liga a capital luxemburguesa às cidades da fronteira francesa.

Transportes

Greve de comboios afeta ligações entre o Luxemburgo e Metz a partir desta quarta-feira

A greve no SNCF, que começa esta quarta-feira e está marcada até à próxima sexta-feira, deverá causar paralisações na circulação na Lorena e e Champagne Ardenne, afetando a circulação de comboios na linha na linha Metz-Thionville-Luxemburgo.

"A circulação de comboios será gravemente perturbada nas linhas TER na Lorena e Champagne-Ardenne de quarta-feira, 27 de abril, a sexta-feira, 29 de abril inclusive, devido a um movimento social", anunciou esta segunda-feira a rede TER Grand Est num e-mail aos seus clientes e nas redes sociais, refere a edição francesa do Luxemburger Wort.



A empresa ferroviária indicou que os utilizadores seriam informados dos horários dos comboios cancelados todos os dias às 17 horas para os comboios do dia seguinte.

Assim, esta quarta-feira, entre Metz e o Luxemburgo serão afetados doze comboios prevendo-se cancelamentos totais ou parciais da circulação. O TER 88764 que parte de Metz às 18h12 com destino ao Luxemburgo, não circulará, assim como os comboios das 19h46, 20h46, 21h33 e 22h46.



Já no sentido Luxemburgo-Metz não se realizam os horários das 20h09, 21h16, 21h39, 22h16 e 22h39. Os comboios das 20h16 e 20h39 só circularão até Thionville.

Confirme neste link os comboios que vão circular.

Também as linhas que ligam Nancy a Metz, Metz a Sarreguemines, ou Metz a Estrasburgo também serão afetadas por esta greve de três dias.

A empresa ferroviária adverte que na quinta-feira haverá mais perturbações do que as previstas para esta quarta-feira e que podem ocorrer durante as horas de ponta.

