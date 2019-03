Na próxima sexta-feira, prevê-se que mais de 10 mil estudantes vão tomar as ruas do Luxemburgo para lutar contra a inação dos governos que leva o planeta à beira do desastre ecológico.

Greve ambiental “Quando for grande quero estar viva”

Nuno Ramos de Almeida Na próxima sexta-feira, prevê-se que mais de 10 mil estudantes vão tomar as ruas do Luxemburgo para lutar contra a inação dos governos que leva o planeta à beira do desastre ecológico.

São 20 pessoas numa sala. Todos muito jovens. As mulheres predominam: são 12. Juntam-se na Okozenter na cidade do Luxemburgo e discutem os preparativos para a greve ambiental de 15 de março. Estamos a dez dias da manifestação. Começam por decidir se vão participar numa rede internacional com os outros movimentos que estão a preparar a greve ambiental global de 15 de março; fazem o ponto da situação da preparação nas escolas; abordam a possibilidade de se fazer uma ação mediática antes de 15 de março; e discutem aquilo que alguns consideram ter sido uma ingerência do Ministério da Educação no processo da greve estudantil ambiental.



O movimento reuniu com o Ministério para ver as condições em que os alunos podiam participar nesta mobilização de jovens e que esta iniciativa poderia ser divulgada nas escolas do Luxemburgo. Houve um entendimento entre movimento e ministério, de forma a que, com a autorização dos pais, os estudantes pudessem participar na ação sem terem faltas injustificadas. Mas o processo e o entendimento não é obrigatoriamente positivo para todos, alguns dos participantes levantam a questão que “uma greve ambiental devia ser uma greve de facto, e ela é feita contra as políticas dos governos, nomeadamente deste, que levou até esta situação”.

A reunião prossegue em grupos de trabalho para responder às questões de programa, logística, comunicação e outras.

No dia 15 de março, mais de uma vintena de liceus de todos os cantos do país vão sair às ruas do Luxemburgo. O movimento nasceu um pouco por todo o mundo a partir de um grito de uma geração que vê que está em risco de herdar um planeta moribundo.

À margem da reunião, na cidade do Luxemburgo, duas das iniciadoras do protesto no Grão-Ducado, as lusodescendentes Silvia Almeida e Sara Sousa falam de um processo de tomada de consciência ambiental que passou por decisões individuais em relação ao que comiam e aos cuidados individuais que tinham com o ambiente. Mas que desaguou num processo coletivo em que, com outros, pretendem conseguir políticas governamentais e um funcionamento da economia que ponha cobro à destruição do planeta. “Se as pessoas mudam a sua forma de ver as coisas, a economia e a política têm de mudar”, não se cansa de repetir a Sara.

Na próxima sexta-feira mais de 10 mil jovens vão concentrar-se no Glacis para se baterem por uma alteração das políticas ambientais no Luxemburgo, na Europa e no mundo. Juntam-se, deste modo, a uma vaga global de manifestações sobre este tema no mesmo dia.

Os alertas sobre a destruição do planeta vêm de longe. Já em 1976, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertava para o abismo que se aproximava, “mas na época a preocupação das pessoas estava concentrada num conflito atómico e num possível inverno nuclear que se seguiria”, lembra o secretário-geral emérito da OMM ao Le Monde. A OMM vai ser uma das promotoras do GIEC (Grupo de Especialistas Intergovernamentais sobre e Evolução do Clima) e “foi-se progressivamente passando das probabilidades às certezas em relação à influência da atividade humana no aquecimento do planeta”, explica a cientista Elena Manaenkova, secretária-geral adjunta da OMM. 2018 foi um dos anos mais quentes de sempre registados no planeta: “Se continuarmos assim, a temperatura subirá no mínimo mais três graus até ao fim do século”, alerta Manaenkova.

Os cientistas já se cansaram de alertar que o tempo para garantir grande parte da vida na Terra se está a esgotar: para reduzir a poluição e limitar o aumento da temperatura a um limiar abaixo dos dois graus é preciso gastar 1,1 trilião de dólares por ano, cerca de 1 % do PIB (Produto Interno Bruto), uma soma ridícula, próxima daquilo que os Estados gastam em subvenções e apoio às industrias que extraem a energia fóssil. Temos menos de 20 anos para salvar grande parte da vida existente.

É por isso que, como uma fagulha, a luta se espalhou entre os jovens que nas sextas-feiras começaram a parar as suas cidades na Holanda, França, Alemanha, Finlândia, Bélgica, Dinamarca ou Austrália. E cada dia somam-se mais vozes a dizer: “Quando eu for grande quero estar viva”, como rezava um cartaz, numa manifestação em Paris.

