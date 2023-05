Pelo menos dois voos de Portugal para o Grão-Ducado foram cancelados esta segunda-feira.

Greve afeta vários voos, incluindo para o Luxemburgo

A greve dos controladores aéreos franceses, que esta segunda-feira se juntam à mobilização nacional contra a reforma do sistema de pensões, está a perturbar o tráfego aéreo bem para lá das fronteiras do país. Há vários atrasos e cancelamentos registados, incluindo no Luxemburgo.

O voo Lisboa-Luxemburgo da Ryanair desta tarde foi um dos afetados pelos protestos, tendo a low cost irlandesa justificado o cancelamento com a ação social dos controladores de tráfego aéreo (CTA). "Até agora, em 2023, os CTA franceses perturbaram mais de 1.000.000 passageiros", aponta a empresa num e-mail enviado aos passageiros a que o Contacto teve acesso.

A companhia aérea lançou mesmo uma petição dirigida à Comissão Europeia para apelar à proteção dos interesses dos seus passageiros, que veem os seus planos alterados devido às "greves e interrupções causadas pelos controladores de tráfego aéreo". Essa proteção de sobrevoo, refere a empresa, é garantida aos voos domésticos franceses.

No site do LuxAirport, há também registo de outros voos que estão atrasados ou foram cancelados, como o voo Porto-Luxemburgo da easyJet que deveria aterrar às 14h45. Além desse, também foi cancelado o voo Marselha-Luxemburgo da Ryanair, que deveria chegar às 15h30.

Em março, os representantes de várias companhias aéreas europeias expressaram a sua frustração com o impacto colossal que a greve dos controladores aéreos franceses está a ter nas suas operações.

Michael O'Leary, CEO da Ryanair, explicou então que, devido à posição geográfica de França, os movimentos sociais têm efeitos em cascata em todo o tráfego aéreo europeu. "Os britânicos vão para Espanha, os alemães para Portugal, os irlandeses para Itália", exemplificou à AFP.

*Notícia atualizada às 16h49 com alteração referente ao voo Lisboa-Luxemburgo da Ryanair que estava previsto para esta tarde e não para esta manhã.

