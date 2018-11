É uma notícia aguardada “há muitos anos” no Luxemburgo pela organização ambiental Greenpeace. França vai fechar a central nuclear de Fessenheim no verão de 2020. Situada a cerca de 200 km do Luxemburgo, na região da Alsácia, esta é a central mais antiga de França. Os seus dois reatores estão em atividade há 40 anos e o risco de acidente nuclear é “grande” na perspetiva da Greenpeace.

Greenpeace aguarda concretização do fecho da central nuclear francesa de Fessenheim

É uma notícia aguardada “há muitos anos” no Luxemburgo pela organização ambiental Greenpeace. França vai fechar a central nuclear de Fessenheim no verão de 2020. Situada a cerca de 200 km do Luxemburgo, na região da Alsácia, esta é a central mais antiga de França. Os seus dois reatores estão em atividade há 40 anos e o risco de acidente nuclear é “grande” na perspetiva da Greenpeace.

Em declarações à Rádio Latina, Roger Spautz, da secção luxemburguesa da organização ambiental, revelou-se satisfeito pelo fecho programado da central, adiantando, contudo, que vai esperar pela concretização do projeto, uma vez que se trata de uma promessa de longa data do governo francês.

Além do fecho da central de Fessenheim no verão de 2020, o governo francês anunciou esta terça-feira que vai encerrar mais 12 dos 58 reatores nucleares até 2035.

Na apresentação das grandes linhas do seu Programa Plurianual de Energia, em prol da transição ecológica, (PPE), o Presidente francês Emmanuel Macron não adiantou quais são os 12 reatores que vão fechar.

Macron anuncia fecho de 14 reatores nucleares até 2035 O governo francês vai fechar 14 dos 58 reatores nucleares até 2035 e vai aumentar o apoio ao desenvolvimento das energias renováveis, anunciou hoje o Presidente Emmanuel Macron, apresentando as grandes linhas da Programação Plurianual de Energia (PPE).

Roger Spautz espera que os reatores da central nuclear de Cattenom, situada a cerca de 13 km da fronteira com o Luxemburgo, estejam incluídos no plano de encerramento.

O ambientalista volta a deixar o alerta: em caso de acidente nuclear na central de Cattenom “o Luxemburgo é riscado do mapa”.

Roger Spautz, da Greenpeace no Luxemburgo, alertando para o risco de acidente nuclear na central de Cattenom, no dia em que o governo francês anunciou o fecho de 14 dos 58 reatores nucleares até 2035.

Manuela Pereira