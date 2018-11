Circulação no túnel de Ehlerange está cortada por causa de um camião.

Grave acidente na A13

Circulação no túnel de Ehlerange está cortada por causa de um camião.

Um camião e um veículo ligeiro envolveram-se num acidente na A13, no sentido de Schengen, algo forçou o corte do trânsito no túnel de Ehlerange, obrigando quem vem de Pétange a sair em Differdange.

De acordo com informações da polícia grã-ducal, após o acidente o depósito do camião rompeu-se e o combustível foi derramado no alcatrão, situação que vai levar a demoradas operações de limpeza do asfalto.

A fila de trânsito é extensa, havendo diversas viaturas dos bombeiros e da polícia no local.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.