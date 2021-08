Há um banqueiro cujas remunerações ao final do ano ultrapassam os quatro milhões. Em Portugal, há 13 destes profissionais a receber acima de um milhão anualmente, indica um novo relatório europeu.

Luxemburgo. Há 22 banqueiros a ganhar mais de um milhão de euros por ano

A praça financeira do Luxemburgo é onde se ganham os maiores salários, e banca sempre foi um setor muito atrativo para se trabalhar e onde se pode ganhar mais do que um milhão de euros anualmente.



No Luxemburgo, 22 banqueiros ou profissionais da banca receberam estes valores multimilionários durante o ano de 2019, revela o novo relatório da Autoridade Bancária Europeia (EBA, sigla original) divulgado esta semana).

Um destes banqueiros recebeu entre quatro e cinco milhões de euros de remunerações anuais, as mais altas entre todos.

A EBA pormenoriza estas 22 remunerações, cujos dados são de 2019, os mais recentes. Do total dos 22 banqueiros ou profissionais da banca, 16 deles receberam entre um dois milhões de euros, quatro deles, as remunerações anuais foram entre três e quatro milhões de euros e um banqueiro o tal vencimento anual entre quatro e cinco milhões.

Só entre estes 22 banqueiros o total de remunerações fixas foi de 16.865 milhões de euros em remunerações fixas e 19.846 milhões em remunerações variáveis.





O que influencia os montantes dos salários no Luxemburgo? Quem trabalha no setor financeiro ganha três vezes mais do que na horeca. Porque é que uns ganham mais do que outros? O STATEC tenta responder a esta pergunta numa nova publicação.

E quais as funções destes assalariados com ordenados luxuosos? Funções de gestão nos bancos, sobretudo, já que é esse o cargo de 18 dos 22 banqueiros, dois outros trabalham na gestão de ativos, outros dois na banca de investimento e um na banca de retalho, de acordo com o relatório da EBA.

Um estudo no Luxemburgo revelou que o salário do setor financeiro é, em média, três vezes superior ao da Horeca.

Entre os 25 países que constam do relatório da EBA o Luxemburgo não é, de longe, onde existem mais banqueiros com salários multimilionários, encontrando-se o país em 12º lugar na tabela. O Reino Unido é o reino destes banqueiros, com 3519 profissionais da banca a auferir remunerações acima de um milhão de euros. Só eles compõem 70% do total dos banqueiros dos 25 países.

Portugal. 13 banqueiros

Já Portugal, encontra-se na posição imediatamente a seguir ao Luxemburgo, em 13º lugar, com 13 banqueiros ou profissionais da banca com salários acima de um milhão de euros, indica o relatório.

Dos 13 banqueiros, 11 recebem entre um e dois milhões de euros anualmente, um recebe entre dois e três milhões anuais e um banqueiro recebe entre três e quatro milhões em remunerações ao final do ano.

Ao contrário do Luxemburgo, não há nenhum que chegue ao patamar dos quatro a cinco milhões de euros.

Há um banqueiro português entre os mais bem pagos do mundo Chama-se António Horta-Osório, trabalha no Lloyds e ganha 3,9 milhões de euros por ano

Quais os seus cargos? Quatro banqueiros ocupam funções de gestão, quatro trabalham na banca de retalho, dois de supervisão, dois têm funções na banca de investimentos, e um está classificado como “outra função”. Isto, em 2019.

Entre estes 13 banqueiros as remunerações recebidas fixas atingem os 10.028 milhões de euros e as remunerações variáveis os 10.078 milhões de euros.

Luxemburgo mantém salário mais elevado da UE, mas custo de vida leva quase tudo Custo de vida elevado acaba por diluir o acréscimo do rendimento que se recebe no Luxemburgo. Apesar dos salários serem elevados o poder de compra não está ajustado ao custo de vida.

De salientar que o Luxemburgo e Portugal são dois dos países exceção, onde o número de banqueiros e profissionais da banca não cresceu em 2019, o Grão-Ducado possuía 23 em 2018 e Portugal tinha 15 nesse ano, ao contrário dos 13 de 2019. Também a Bélgica, Finlândia e Espanha diminuíram os seus banqueiros acima de um milhão de euros. Em todos os os restantes países houve um aumento do número de trabalhadores.

